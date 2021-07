[아시아경제 부애리 기자] 카카오톡 선물하기에서 28일 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

카카오커머스에 따르면 이날 오전 선물하기 기능에서 로딩 지연 현상이 나타났다.

이에 카카오커머스 측은 오전 11시부터 정오까지 긴급점검에 나섰다.

카카오커머스 관계자는 "원인을 파악 중"이라며 "빠르게 정상화되도록 노력할 것"이라고 말했다.

한편 카카오커머스는 이날 오전 선물하기에 장바구니 역할을 하는 '선물상자' 기능을 도입했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr