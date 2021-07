[아시아경제 이정윤 기자] 폐업한 노래방으로 위장해 불법 영업을 하던 서울 강남구의 한 유흥주점이 경찰에 적발됐다.

28일 경찰 등에 따르면 서울 수서경찰서는 전날 오후 10시 50분께 강남구 역삼동의 한 유흥주점에서 업주·손님 등 11명을 감염병예방법 위반으로 적발했다.

해당 업소는 2주 전 폐업한 노래방을 임대해 꾸린 것으로 여성 종업원 3명을 고용해 술과 안주를 판매했다. 적발 당시 노래방 기계는 없는 상태였다.

경찰은 업소 외부를 비추는 폐쇄회로(CC)TV가 있다는 것을 파악하고 취객으로 위장한 채 내부에서 들리는 소리를 확인한 것으로 전해졌다.

직원·손님 등은 출입문이 강제 개방되기 전 비밀창고에 숨었지만, 경찰은 차가운 술과 얼음 등 영업 정황을 토대로 수색해 이들을 찾아냈다. 이 과정에서 한 직원은 청소 아르바이트생으로 위장해 증거 인멸을 시도한 것으로 알려졌다.

