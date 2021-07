[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 7011억원으로 영업손실 5170억원을 기록한 전년 동기와 비교해 흑자전환한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다. 영업이익은 지난해 3분기 이후 4개 분기 연속 흑자를 기록했고, 2017년 2분기(8043억원) 이후 4년 만에 7000억원을 넘어섰다. 올해 2분기 매출은 6조9656억원으로 작년 동기 대비 31.3% 증가했다. 이는 역대 2분기 기준 가장 높은 매출액이다.

