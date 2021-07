"상품명 자동 교정" 네이버 쇼핑에 초대규모 AI '하이퍼클로바' 적용

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 쇼핑에 초대규모 인공지능(AI) 하이퍼클로바를 적용했다고 28일 밝혔다.

네이버에 따르면 상품 코드나 상세 스펙, 이벤트 내용 등 많은 정보가 포함돼 복잡하고 긴 상품명이 쇼핑판에 노출되는 경우 하이퍼클로바가 이를 자동 교정한다.

예를들면 '(브랜드명) 코인 지갑 (상품코드)'가 '아이들의 안전을 위한 코인 지갑'으로 교정되는 식이다.

허지애 네이버 클로바 CIC 리더는 "다양한 상품을 선보이는 쇼핑판에서 상품명이 길면 한눈에 보이지 않고 잘리는 경우가 많기 때문에 효율적이고 핵심적인 상품 카피를 쓰는 것이 매우 중요하다"며 "하이퍼클로바를 활용한 상품명 교정으로 사용자들이 많은 상품 중 원하는 상품을 쉽게 확인할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

네이버의 쇼핑 기획전 자동 생성 AI인 'AiMD'에도 하이퍼클로바가 탑재됐다. AiMD는 실제 쇼핑 기획자처럼 기획전 주제 선정부터 제목 작성, 상품 선택까지 기획전 구성의 모든 과정을 자동화해 수행한다.

현재 네이버쇼핑 내부 운영진이 AiMD를 활용해 기획전을 발행하고 있으며 기존 기획전들과 유사하게 AI가 효율적으로 기획전을 만들어내고 있다. 향후 고도화 과정을 거쳐 개별 스마트스토어 판매자들에게도 제공한다는 계획이다.

하이퍼클로바는 수천, 수만개의 쇼핑 리뷰를 한 줄로 요약해주는 쇼핑 리뷰 요약 시스템에도 적용될 예정이다.

하이퍼클로바는 지난 5월에는 국내 최초로 검색 서비스에 상용화되어 잘못된 검색어를 입력하는 경우 올바른 단어로 전환해주거나 적절한 검색어를 추천해주고 있다. 네이버는 하이퍼클로바 기술을 적용한 음성인식 AI 엔진을 클로바노트, 클로바 케어콜 등의 서비스에 탑재할 계획이다.

