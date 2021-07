SK주유소 및 충전소에서 사은품 받고 포인트도 받자

10월 31일까지 전국 SK주유소 및 충전소에서 진행

엔크린 멤버십을 '머핀 멤버십'으로 변경, 기존보다 30% 이상 높은 리터당 2원 적립

[아시아경제 황윤주 기자] SK에너지는 7월 26일부터 10월 31일까지 전국 SK주유소 및 충전소에서 '3000·5000 포인트 특권' 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 2012년부터 시행돼 올해 10주년을 맞는 SK에너지의 대표적인 행사다.

이벤트는 행사 기간 내 SK주유소에서 누적 5만원 이상 주유 또는 SK충전소에서 누적 3만원 이상 충전하고, OK캐쉬백(또는 머핀 포인트) 3000·5000 포인트 이상 보유한 고객이라면 누구나 신청 가능하다. 포인트가 부족한 경우에는 OK캐쉬백 애플리케이션 또는 홈페이지에서 OK캐쉬백 포인트를 충전해 참여할 수 있다.

올해에도 한정판 옥스포드 블록, 접이식 캠핑 카트, 화재 대피용 습식 마스크 등 다양한 상품이 제공된다.

한정판 옥스포드 블록은 ‘유공 주유소’, ‘원유 시추기’, ‘카센터’ 등 SK에너지의 대표 사업들을 상징하는 시리즈물로 제작돼 매회 조기 마감되며 큰 인기를 끌었다. 올해 행사에서는 친환경 모빌리티 트렌드를 반영해 수소 충전소, 전기차 충전기, 태양광 패널, 드론으로 구성된 ‘친환경 복합 스테이션’ 블록이 2만개 한정으로 제공된다.

올해는 나들이나 쇼핑할 때 유용하게 사용할 수 있는 접이식 카트와 집이나 사무실에 비치할 수 있는 화재 대피용 습식 마스크를 추가해 고객의 선택의 폭을 넓혔다.

또한 이번 행사에서는 포인트를 고객에게 돌려주는 "POINT IS BACK(포인트이즈백)" 이벤트를 함께 진행한다. 행사 참여 고객 중 1만명을 추첨해 3000포인트를 되돌려준다. 또 인스타그램에 SK주유소·충전소에서 찍은 사진 또는 행사 참여 인증샷을 올린 고객에게는 추첨을 통해 최대 100만 포인트를 지급할 예정이다.

전국 SK주유소·충전소 및 엔크린닷컴 홈페이지, 머핀(muffin)/OK캐쉬백/시럽 애플리케이션에서도 신청 가능하다. 많은 고객들이 혜택을 받을 수 있도록 통합 3회까지 중복 신청이 가능하며 단, 충전소에서의 신청은 1회로 제한된다. 사은품 신청 기간은 7월 26일부터 10월 31일까지이며 수령 기간은 행사 종료 후 한 달 뒤인 11월 30일까지다.

한편, SK에너지는 1998년부터 출시 후 23년간 운영하고 있는 엔크린 멤버십(엔크린보너스카드)을 ‘머핀 멤버십’으로 변경한다. 7월 26일부터 주유 고객에게 기존 OK캐쉬백 포인트 대신 새로운 머핀 포인트가 적립되며, 적립 혜택은 기존보다 30% 이상 높은 리터당 2원이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr