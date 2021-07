‘신안 갯벌’ 세계를 대표하는 갯벌 됐다

세계유산위원회에서 유네스코 ‘세계자연유산’ 등재



박우량 군수 “신안 갯벌의 가치를 지키는 일에 최선을 다하겠다”



[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안 갯벌이 포함된 ‘한국의 갯벌(Korean Tidal Flat, Getbol)’이 제44차 세계유산위원회에서 유네스코 세계자연유산에 등재 결정됐다.

이번 위원회에서 등재 결정된 ‘한국의 갯벌’은 신안 갯벌(신안군), 보성-순천 갯벌(보성군·순천시), 고창갯벌(고창군), 서천갯벌(서천군) 총 4 지역이다. 그 중 신안 갯벌은 전체 유산구역의 약 85%로 가장 넓은 면적(1100.86㎢)을 가지고 있다.

27일 신안군에 따르면 유네스코 세계유산위원회는 한국 시각으로 지난 26일 오후 중국 푸저우에서 온라인으로 개최한 제44차 세계유산위원회에서 ‘한국의 갯벌(Korean Tidal Flat, Getbol)’을 세계유산 목록에 등재하기로 최종결정했다.

신안 갯벌은 많은 섬과 섬들 사이를 지나는 크고 작은 조수로, 그리고 넓은 갯벌이 섬을 둘러싸고 발달하고 있고 최대 40m 깊이의 펄갯벌, 펄갯벌위의 특이 모래퇴적체 등 세계적으로 찾아보기 힘든 독특한 특징들을 가지고 있다.

더불어 IUCN 적색목록 14종을 포함해 90종, 5만 4000개체 이상의 물새들이 방문하는 곳으로 세계적으로 가치가 높은 갯벌이다.

신안 갯벌은 이러한 우수성을 인정받아 제44차 세계유산위원회에서 세계유산 등재 결정을 통해 ‘제주 화산섬과 용암동굴’에 이어 국내 두 번째로 세계자연유산에 등재됐다.

신안군청 세계유산과 관계자는 “습지보호지역으로서 관리해 오던 신안 갯벌을 이제는 세계자연유산으로서의 우수성과 뛰어남을 홍보하고, 갯벌을 삶의 터전으로 생활하는 지역주민을 위해 지속할 수 있도록 체계적인 관리를 할 예정이다”고 밝혔다.

박우량 군수는 “신안 갯벌은 국내를 대표하는 갯벌에서 이제는 세계를 대표하는 갯벌이 됐다”면서 “신안 갯벌의 체계적인 관리와 세계적인 홍보를 통해 세계자연유산으로서의 신안 갯벌의 가치를 지키는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.

