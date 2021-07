[아시아경제 이선애 기자] 한국예탁결제원은 행정안전부에서 주관한 '국가 재난관리 유공'에서 장관표창을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 표창은 적극적인 재난 예방, 대비, 대응, 복구에 공로가 큰 단체에 수여하는 포상이다.

예탁원은 금융시장 인프라 안정과 국민 재산 보호를 위해 지속적인 재난관리를 추진해 대용량 트래픽 탐지·차단, 사이버위기 대응방안 등 사이버 공격 발생에 대한 긴급복구 대비를 철저히 했다.

지난해 코로나19 재난상황에서 코로나19 대응체계, 재해·재난 대비에서 그 공적을 인정받아 포상을 수상하게 됐다고 예탁원은 설명했다.

이명호 예탁원 사장은 "코로나19 팬데믹 상황에서 재난관리 성과를 인정받았다"며 "앞으로도 재난대응 역량을 강화해 금융시장에서 안정적인 인프라를 제공하고 최고의 금융전산 리스크관리기관으로 자리매김 할 것"이라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr