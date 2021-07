文 대통령 "갯벌, 유네스코 세계유산으로…생태계 보전 지원하겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 '한국의 갯벌'이 유네스코 세계유산이 된 데 대해 "기쁜 소식"이라고 축하하며 생태계 보전을 지원하겠다고 밝혔다.

문 대통령 27일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "한국의 갯벌이 유네스코 세계유산이 됐다. 매우 기쁜 소식"이라며 이같이 밝혔다.

26일 문화재청에 따르면 제44차 세계유산위원회는 한국의 갯벌을 세계유산목록에 등재하기로 최종 결정했다. 자연유산으로는 2007년 '제주 화산섬과 용암동굴' 이후 두 번째다.

문 대통령은 "등재추진단과 관계 부처가 힘을 모아 우리 갯벌의 소중한 가치를 적극적으로 알리고 설득한 결과"라며 "이제 우리나라는 열다섯 곳의 세계유산을 보유하게 됐다"고 밝혔다.

문 대통령은 세계유산 등재의 주요한 이유가 '지구상의 생물 다양성 보전을 위한 중요한 서식지'라는 가치를 인정받았기 때문이라며 갯벌이 넓적부리도요 등 멸종위기에 처한 물새들의 생존을 위해 중요한 지역이라는 점도 언급했다.

문 대통령은 "갯벌을 생활 터전으로 지켜오신 지역 주민들의 애정과 관심에 감사드린다"며 "정부는 지자체와 협력하여 갯벌의 생태계를 보전하고, 지역사회 발전, 더 나아가 세계인이 함께 공유하는 소중한 세계유산이 될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr