대웅제약 코로나19 치료제 '코비블록', 임상 2b상 주요 연구 결과 발표

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 1,000 등락률 -0.64% 거래량 55,877 전일가 156,000 2021.07.27 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"대웅제약, 하반기에도 이익 개선세 지속"김강립 식약처장 "코로나 치료제 개발 신속 지원…업계도 역량 집중해달라"제2의 대웅제약 찾았습니다! close 의 코로나19 치료제 '코비블록(가칭)'의 임상 2b상 주요 연구 결과(Topline)가 발표됐다. 50대 이상 환자 대상으로 호흡기 증상 개선에 걸리는 시간이 위약군 대비 절반 이하로 줄어들었다.

대웅제약은 코로나19 치료제로 개발 중인 코비블록(성분명 카모스타트 메실레이트)의 임상 2b상 주요 연구 결과를 27일 발표했다.

이번 임상은 국내 24개 기관에서 지난 2~7월 진행됐다. 코로나19 경증환자 342명 중 카모스타트 또는 위약을 복용한 327명을 대상으로 위약 대조, 무작위 배정, 이중 눈가림 방식으로 진행됐다. 주평가변수는 ‘임상적 증상이 개선되기까지 걸린 시간’으로 이외 주요 평가변수는 ‘안전성’과 '악화된 환자의 비율'이었다. 임상적 증상은 열감, 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통 등 7가지 증상으로 증상의 정도(0~3)가 ‘없음(0)’ 또는 ‘약함(1)’으로 개선돼 24시간 동안 유지된 것을 기준으로 했다.

분석 결과 임상적 증상이 개선되기까지 걸린 시간은 위약군 8일 대비 카모스타트군 7일로 통계적 차이는 없었다. 안전성 면에서는 카모스타트를 투여받은 전체 환자에서 안전성이 확인됐다.

대웅제약은 경증환자의 특성상 증상 관리가 잘 되고 자연 치유 비율이 높으며 약물 복용 순응도가 낮은 환자들이 있어 증상 개선에 걸리는 시간의 차이를 확인하기가 어려웠다고 봤다. 실제로 이번 임상에서 투약군과 위약군 모두 중증 환자는 한 명도 없었다. 이는 최근 코로나19 확산에도 불구하고 치명율이 계속 낮아지는 결과와 부합한다는 평가다.

다만 연구진은 시험기간 동안 카모스타트 또는 위약을 제공량의 70% 이상을 복용한 환자를 대상으로 통계적으로 의미있는 결과를 확인했다. 코로나19의 가장 대표적 증상이면서, 증상 악화의 주요 지표인 기침이나 호흡 곤란의 호흡기 증상이 한 개라도 있는 환자 175명(카모스타트군 86명, 위약군 89명)의 증상 개선 시간은 카모스타트군이 5일로 위약군 8일 대비 약 40% 빠르게 개선돼 통계적으로 유의미한 결과를 확인했다.

특히 중증 전이 확률이 높은 50대 이상 환자에서 호흡기 증상 개선에 걸리는 시간이 투약군 4일로 위약군 9일에 비해 절반 이하로 줄어들었다. 기침, 호흡곤란 증상이 한 개라도 있었던 50세 이상 환자 98명(투약군 48명, 위약군 50명)의 증상 개선 시간 분석 결과 이 같은 통계적 차이가 발생했다. 또 산소 치료가 한 번이라고 필요한 호흡기 증상 악화를 경험한 환자는 카모스타트군 1명으로 위약군 6명 대비 15% 수준으로 매우 낮게 나타났다.

대웅제약은 이러한 연구 결과를 토대로 코로나19에 다양한 변수가 있는 만큼 모든 환자에게 동일한 약효를 확인하기 위해서는 더 대규모의 연구가 필요한 것으로 보인다면서도 호흡기 증상이 있거나 50대 이상인 경증 환자의 증상 개선에 효과를 확인했다고 설명했다. 회사 관계자는 "중증으로 이환될 확률이 높은 50대 이상에서 호흡기 증상 개선의 유의한 효과가 나타남에 따라 현재 코로나19가 급속히 확산되지만 경구 치료제가 없는 상황에서 전문가들과 빠른 논의가 필요할 것으로 보인다"고 평가했다.

전승호 대웅제약 대표는 "향후 코로나의 감염경로 자체를 차단할 수 있는 비강 분무 제형 개발, 다른 치료제와 병용 등에 대한 연구 등 가능한 옵션을 고려해 코로나19 극복을 위한 제약회사로서의 사회적 책무를 다할 것”이라고 말했다.

