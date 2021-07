SK하이닉스, 분기 매출 10兆 회복…하반기도 D램 상승세 이어진다

3년만에 분기 매출 10조원 회복

[아시아경제 김혜원 기자, 우수연 기자]SK하이닉스가 메모리 반도체 업황 개선에 힘입어 3년 만에 분기 매출 10조원을 회복했다. 반도체 슈퍼사이클(장기호황) 기대감이 높아지는 가운데 올해 하반기에도 탄탄한 수요와 가격 상승세 덕분에 연간 매출 40조원, 영업이익 10조원을 기대할 만하다는 전망이 나온다.

SK하이닉스는 지난 2분기 매출 10조3217억원과 영업이익 2조6946억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 19.91%, 38.3% 증가한 수치다. 영업이익은 2018년 4분기(4조4300억원) 이후 최고치로 전분기 대비로는 103% 증가했다. SK하이닉스는 "PC, 그래픽, 컨슈머용 메모리 수요가 크게 늘었고, 서버용 메모리 수요도 회복된 것이 실적 개선을 이끌었다"면서 "10나노급 2세대(1y)와 3세대(1z) D램, 128단 낸드플래시 등 첨단 공정 제품의 판매가 늘면서 원가 경쟁력도 높아졌다"고 설명했다.

올해 초부터 들썩이던 D램 가격은 올해 2분기 큰 폭으로 상승했다. 2분기 D램 고정거래가(PC용 DDR4 8Gb 기준)는 1분기 대비 26% 올랐다. 고정가격이 단기간에 20% 넘게 오른 것은 2017년 1분기(38%) 이후 4년여 만이다. 가격 상승세는 현물 시장에 빠르게 반영됐다. 3월 말까지만 해도 4.1달러에 머물렀던 현물가격(DDR4 8Gb 기준)은 6월 말 4.5달러 수준까지 오르며 10% 넘게 상승했다.

전문가들은 3분기를 포함한 하반기에도 D램 가격 상승이 꾸준히 이어질 것으로 보고 있다. 상승 폭이나 속도가 상반기보다 둔화될 수는 있어도 고점을 논하기에는 이르다는 게 중론이다. 최도연 신한금융투자 연구위원은 "일부 고객사의 재고가 다소 높은 수준이지만 생산 업체의 재고가 타이트하고 서버 수요 증가가 지속될 전망이라 고점에 대한 우려는 아직 이르다"고 말했다.

SK하이닉스는 계절적 성수기에 접어드는 하반기에 D램에선 기술 경쟁력을 유지하고, 낸드 플래시에선 수익성을 높이는 데 집중할 방침이다. 우선 D램은 64GB(기가바이트) 이상의 고용량 서버 D램 판매를 늘리고 극자외선(EUV)을 활용해 양산을 시작한 10나노급 4세대(1a) D램을 고객에게 공급할 예정이다.

차세대 반도체 DDR5는 하반기 양산을 시작한다. 낸드플래시는 128단 기반의 모바일 솔루션과 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 제품 판매를 확대해 3분기에 흑자로 전환하고 연말부터는 176단 양산에 돌입한다는 목표다.

노종원 SK하이닉스 부사장(CFO)은 "낸드 부문은 3분기에 이어 연간으로도 흑자 전환을 기대한다"면서 "올해 말 딜(거래)을 종료할 예정인 인텔 낸드플래시 부문 인수에서 일회성 비용이 발생할 수 있지만 시장 점유율 개선에 따른 비용 시너지 효과와 상쇄될 것으로 보인다"고 말했다.

