테슬라 분기 순익 첫 10억달러 돌파 '깜짝 실적'(종합)

매출, 순익 모두 시장예상치 상회

[아시아경제 조유진 기자] 일론 머스크가 이끄는 미국 전기차 업체 테슬라가 전세계적인 차량용 반도체 공급망 대란 속에서도 2분기 사상 최대 실적을 기록했다.

테슬라는 26일(현지시간) 2분기 실적 발표를 통해 11억4000만달러(약 1조3167억원) 순이익을 올려 전년동기(1억400만달러) 대비 순익이 10배 이상 증가했다. 분기 기준 순익이 10억달러를 돌파한 것은 사상 처음이다.

같은 기간 매출은 119억6000만달러를 기록해 전년동기(60억4000만달러) 대비 2배 가까이 증가했다. 이는 금융정보업체 레피니티브가 집계한 월가 추정치(113억달러)를 상회한 수준이다.

전기차 부문에서는 102억1000만달러의 매출을 올렸고, 이중 탄소 무배출 업체에 부여되는 규제 크레딧을 팔아 올린 매출은 3억5400만달러로 그 비중이 대폭 축소됐다.

테슬라는 2분기에 전기차 20만6421대를 생산해 20만1250대를 납품했다. 납품대수는 전년 동기(9891대) 대비 2배 이상으로, 전분기 세운 18만4800대의 종전 최다 기록을 넘어선 것이다.

자동차 부문 총 마진은 28.4%를 기록해 이전 4개 분기 가운데 가장 높았다.

다만 연초 15억달러를 투자한 비트코인 시세가 하락세를 이어가며 2300만달러의 손실을 기록했다.

테슬라 측은 2분기 실적과 관련해 전기차 판매와 비용 절감으로 영업이익이 늘었다며 이를 통해 자동차 부품 공급망 비용과 낮아진 규제 크레딧 매출, 2300만달러 비트코인 투자 손실을 상쇄했다고 평했다.

테슬라는 이날 투자자들에게 보낸 서한에서 "배터리 셀의 제한된 가용성과 글로벌 공급망 문제로 전기트럭 '테슬라 세미'의 출시 일정을 내년으로 미룬다"고 밝혔다.

이날 테슬라 주가는 전장 대비 대비 2.21% 상승한 657.62달러로 마감했고, 시간외거래에서는1.16% 오름세를 보였다.

