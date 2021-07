2분11초54…15위로 통과

올림픽 여자 수영에서 한국 최초의 메달을 노리는 김서영(경북도청)이 무난한 출발을 보였다. 26일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2020 도쿄올림픽 경영 여자 개인혼영 200m 예선에서 2분11초54에 터치패드를 찍었다. 전체 스물일곱 명 가운데 15위를 했다. 상위 열여섯 명이 나서는 준결승 티켓을 확보했다. 준결승은 27일 오전에 열린다.

개인혼영 200m는 접영, 배영, 평영, 자유형 순으로 50m씩 헤엄쳐 순위를 가리는 종목이다. 김서영의 이 종목 최고 기록은 2018년 자카르타·팔렘방 아시아경기대회에서 금메달을 따며 기록한 2분08초34다.

