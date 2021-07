남자 양궁 대만 제압하고 올림픽 단체전 2연패(2보)

양궁 남자 대표팀이 대만을 꺾고 2020 도쿄올림픽 단체전 금메달을 거머쥐었다. 2016 리우데자네이루올림픽에 이어 단체전 2연패를 이뤘다.

오진혁(현대제철), 김우진(청주시청), 김제덕(경북일고)으로 구성된 남자 대표팀은 26일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 남자 단체전 결승에서 덩유청, 탕지천, 웨이춘헝으로 팀을 꾸린 대만을 세트 점수 3-0으로 제압했다.

대표팀은 1세트(59-55)부터 놀라운 경기력을 보여줬다. 한 발(9점)을 제외한 다섯 화살을 10점에 꽂았다. 2세트(60-58)에서도 기세는 이어졌다. 먼저 쏜 대만 세 선수가 58점을 합작했으나, 이에 흔들리지 않고 모든 화살을 10점에 꽂아 넣었다. 3세트(56-55)에서는 27-27로 팽팽한 상황에서 김우진이 9점을 기록했다. 이어 사대에 선 김제덕과 오진혁이 연거푸 10점을 쏴 승부에 마침표를 찍었다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr