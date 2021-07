카카오VX, 1000억원 규모 투자 유치

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오게임즈의 골프 전문 자회사 카카오VX가 1000억원 규모의 투자를 유치했다. 회사 설립 이후 최대 규모다.

카카오VX는 벨벳제1호 유한회사를 대상으로 1000억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 26일 공시했다.

카카오VX 이번 투자를 통해 ‘스포츠 디지털 트랜스포메이션’ 기업으로 도약해 나간다는 계획이다. 또 최근 모회사 카카오게임즈가 인수한 세나테크놀로지와의 스포츠 및 헬스케어 서비스 연계를 통해 사업 시너지도 모색해나갈 예정이다.

아울러 기존 주력 사업인 스크린 골프 사업을 강화하고 IT 기술을 접목한 한국형 피트니스 플랫폼도 구축해 미래 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다는 구상이다.

문태식 카카오VX 대표는 “이번 투자는 카카오 VX의 가능성과 미래 가치를 믿어준 분들 그리고 임직원들이 함께 이뤄낸 성과”라며 “사업 영역 확대를 통해 시장 경쟁력을 강화, 질적 성장을 도모해 나가는 카카오 VX가 되도록 노력할 것”이라 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr