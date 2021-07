광주인적자원개발위 ‘찾아가는 직업훈련’ 첫 과정 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역인적자원개발위원회가 오는 28일 ‘찾아가는 직업훈련-국민내일배움카드 특화훈련’의 첫 번째 훈련과정을 실시한다.

26일 광주상공회의소에 따르면 광주인자위는 올해 신규사업인 ‘찾아가는 직업훈련’ 수행기관으로 선정돼 광주지역 훈련공급 사업을 추가로 수행한다.

이번에 시작하는 ‘찾아가는 직업훈련-국민내일배움카드 특화훈련’은 고용위기지역, 특별지원업종 등 지역·산업별 현안을 구체적으로 파악하고 있는 광주인자위를 주체로한다.

훈련수요자가 고용유지 및 이·전직 등에 실질적으로 필요하다고 희망하는 훈련을 수시로 발굴하고 빠르게 제공할 수 있도록 국민내일배움카드제도를 활용해 맞춤형 훈련과정을 개설하는 사업이다.

국민내일배움카드제도는 훈련을 원하는 사업주, 근로자, 실업자가 고용센터를 통해 1인당 300~500만원에 이르는 훈련비를 카드로 지급받고 원하는 훈련기관에 등록해 선불카드처럼 사용하며 훈련을 받을 수 있는 제도다.

이번에 광주인자위에서 실시하는‘찾아가는 직업훈련-국민내일배움카드 특화훈련’은 기존 혜택에 추가로 훈련과정에 참여하는 훈련생의 경우 1회에 한해 자기부담금(훈련비의 40% 가량)을 면제받을 수 있다.

THE국제직업전문학교의 ‘소상공인 1인미디어 커머스창업(굿즈디자인·유튜브)’ 과정은 고용위기산업분야 종사자 및 경영위기업종의 자영업자나 신규 구직자들 대상으로 SNS마케팅 능력을 함양시켜 창업을 촉진하고, 경제활동 및 수익창출에 기여할 수 있는 1인 미디어 커머스 기술을 통한 일자리 창출을 목표로 한다.

이외에도 제일전기학원의 ‘전기안전관리자 실무 양성과정’ 등 7개 기관에서 13개 과정을 실시할 예정이다.

최종만 공동위원장은 “찾아가는 직업훈련의 취지에 맞게 광주지역의 구직자, 이전직 희망자, 취약계층들에게 꼭 필요한 훈련이 됐으면 한다”면서 “광주인자위의 다양한 인력양성 사업을 통해서 광주지역 고용률 제고하는 데 일조하겠다”고 말했다.

