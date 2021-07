[아시아경제 이민우 기자] 강원 강원 114190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,500 2021.07.26 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-5일[e공시 눈에 띄네]코스닥-28일강원, 82억원 규모 보일러 패키지 공급계약 해지 close 은 청라에너지주식회사와 74억원 규모의 '검단 집단에너지사업 첨두부하보일러 제조구매' 계약을 체결했다고 26일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 19.39%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr