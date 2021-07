▲하봉인씨 별세, 정세화·정진화·정인화(SBI저축은행 상근감사위원)·정영희·정회숙 모친상, 문옥영·이용훈 빙모상 = 25일 오후 9시, 부산 동래봉생병원 장례식장 1호실, 발인 27일 오전 8시, 장지 진주선영, 051-531-7100

