세월호 기억공간 철거 예고일, 어수선한 광장 분위기

서울시가 광화문광장 재구조화 마무리 공사를 위해 광장 내 ‘세월호 기억공간’ 철거를 예고한 26일 기억공간 인근에 서울시 관계자와 4·16 세월호참사 가족협의회, 경찰, 취재진 등이 모여 어수선한 모습이다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr