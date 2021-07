넥센타이어, 여름맞이 사은 이벤트…캠핑의자·피크닉 매트 증정

[아시아경제 이기민 기자] 넥센타이어가 26일 구매 고객을 대상으로 여름맞이 사은 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 신제품 '엔페라 슈프림'과 '엔페라 슈프림 스포츠유틸리티차량(SUV)', 그리고 넥센타이어 유통 브랜드 '타이어테크'의 전용 제품인 '엔페라 프리머스 AS T1'을 구매 및 렌탈하는 고객을 대상으로 진행된다.

넥센타이어는 다음 달 31일까지 행사 제품 4개를 구매 및 렌탈하는 고객에게 '캠핑 의자와 피크닉 매트'로 교환 할 수 있는 쿠폰을 증정한다. 사회적 거리 두기로 최근 수요가 증가하고 있는 캠핑 및 차박과 관련한 트렌드를 반영했다고 넥센타이어는 설명했다.

황충상 넥센타이어 한국지역 BS장은 "코로나19와 무더위로 지친 이번 여름을 시원하게 극복하자는 의미로 사은품 증정 행사를 준비했다"며 "고객을 위한 우수한 성능과 품질의 제품을 공급할 뿐만 아니라 다양한 서비스와 이벤트도 지속적으로 시행해 나갈 것"이라고 말했다.

