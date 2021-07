'도로교통사고감정사' 자격시험 다음달 2일부터 원서접수…9월5일 시험

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 올해 '도로교통사고감정사' 자격시험 원서접수를 다음 달 2일부터 시작한다고 26일 밝혔다. 시험일은 9월 5일이다.

도로교통사고감정사는 교통사고조사의 과학적인 분석을 통해 정확한 발생 원인을 규명하고, 교통사고 당사자 간 분쟁을 최소화하는 전문가를 배출하기 위해 마련된 자격시험이다. 만 18세 이상이면 학력 제한 없이 누구나 응시할 수 있다.

도로교통사고감정사는 2007년 경찰청으로부터 민간공인자격으로 인증받아 현재까지 4900여명을 배출했다. 교통사고 현장조사에서부터 수집된 자료를 과학적인 근거로 분석하여 감정서를 작성하는 전문 분야다.

자격 소지자에 대해서는 도로교통공단 직원 신규 채용 시 가산점이 부여되고, 자격수당이 지급된다. 또 경찰공무원 신규채용 시 가산점(4점) 및 승진 가점(0.3점)이 부여된다. 한국도로공사, 일부 자동차보험사 및 공제조합에서는 자격을 소지한 직원에게 일정금액의 자격수당 등 혜택을 준다.

공단은 지난해 코로나19로 인해 2차 시험에 미응시한 1차 시험 전부면제자(2019년 1차 시험 합격자)에게는 사전 접수기간(8월 1일)을 부여해 접수 편의를 도모할 계획이다.

자세한 사항은 도로교통사고감정사 홈페이지 또는 도로교통공단 교육운영처(033-749-5311)로 문의하면 된다.

