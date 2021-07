삼성전자, 50만원대 실속형 노트북 '갤럭시 북 고' 출시

LTE 이동통신으로 이동 중에도 활용

14형 디스플레이에 두께 14.9mm

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자가 50만원대 실속형 노트북 '갤럭시 북 고'를 27일 국내 출시한다고 26일 밝혔다.

갤럭시 북 고는 LTE 이동통신을 통한 자유로운 연결성, 간편한 휴대성, 갤럭시 기기 간 연동을 통한 강화된 사용성을 지원하는 것이 특징이다. 실버 색상으로 가격은 58만9600원으로 책정됐다.

신제품은 이동통신 3사 오프라인 매장과 온라인몰에서 구매할 수 있다. 스마트폰과 동일하게 이동통신사의 공시지원금 혜택을 받을 수 있으며 기존 스마트폰 요금제에 따라 무료로 데이터 통신을 사용할 수도 있다. LTE 이동통신 지원으로 와이파이가 없는 곳이나 이동 중에도 사용할 수 있다.

14형 디스플레이를 탑재해 가방 안에도 쏙 들어가는 크기다. 14.9mm의 슬림한 두께와 1.38kg의 무게로 한 손으로도 부담 없이 들 수 있다. 180도 힌지를 적용해 회의를 하는 등 여럿이 함께 노트북을 펼쳐서 봐야 할 때도 편리하다. 스냅드래곤 2세대 7C 프로세서를 탑재했고, 43.2Wh 배터리는 한 번 충전으로 최대 18시간 사용이 가능하다. 미국 국방부 군사 규격의 고온, 저온, 열충격, 진동, 고도, 습도 기준도 통과했다.

올해 갤럭시 언팩에서 공개한 것처럼 스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 등 갤럭시 기기 간 빠른 연동을 강조한 '갤럭시 생태계'도 주요 특징이다. 다른 사람에게 파일을 공유하고 싶을 때는 네트워크 연결 없이도 이용 가능한 '퀵 쉐어' 기능이 대표적이다. 최신 '갤럭시 탭 S7' 시리즈 태블릿을 노트북과 연동해 듀얼 모니터로 사용할 수도 있는 '세컨드 스크린'도 지원한다. 무선 이어폰인 '갤럭시 버즈' 케이스만 열면 이어폰이 자동으로 노트북에 연결되며, 스마트 디바이스·가전 등을 연동하는 '스마트싱스' 기능도 지원한다.

한편, 삼성전자는 다양한 구매 혜택을 제공한다. 다음달 10일까지 구매 고객을 대상으로 디즈니 스티커 3종, '위글위글' 파우치를 제공한다. 사은품은 '갤럭시 북 멤버스' 앱에서 신청할 수 있다. '한컴 삼성 오피스 팩'과 '밀리의 서재' 3개월 구독권, 교육 콘텐츠 등도 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr