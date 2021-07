씰리침대, '소셜아이어워드 2021' 인테리어 인스타그램 분야 대상

서비스 품질과 충실성에서 특히 높은 평가

[아시아경제 김종화 기자] 글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대는 유용한 콘텐츠와 친근한 소통으로 소셜아이어워드 2021에서 인테리어 인스타그램 분야 대상을 수상했다고 26일 밝혔다.

씰리침대는 디자인, 브랜드, 콘텐츠, 마케팅, 서비스 총 5개 항목 중 서비스 영역에서 높은 평가를 받으며 인테리어 인스타그램 분야에서 가장 우수한 성과를 보인 브랜드로 선정됐다. 소비자에게 꼭 필요한 정보를 알리고 다양한 이벤트를 열어 활발하게 소통해 온 점이 긍정적인 반응을 얻으며 서비스 품질 및 충실성 항목에서 가장 높은 점수를 기록했다.

씰리침대 인스타그램은 정보 습득과 상호 소통이 모두 가능한 플랫폼으로 소비자로부터 큰 호응을 받고 있다. 씰리침대는 제품 정보와 프로모션과 같은 브랜드 이슈는 물론 인테리어 팁, 수면 습관별 매트리스 추천 가이드 등 실용적인 정보를 세련되고 감각적인 콘텐츠로 풀어냈다.

지난해에는 '씰리랑 결혼할래', '씰리랑 꽃잠잘래', '씰리랑 친구할래' 등 팔로워들이 직접 참여할 수 있는 캠페인을 실시하고 적극적으로 소통해 왔다. 올 1월부터는 창립 140주년 기념 'Sincerely, Sealy' TV CF 공유 이벤트, 해시태그 챌린지, 손편지 이벤트 등 참신하고 다채로운 형식의 고객 참여형 콘텐츠를 통해 '맞닿는 모든 순간 당신을 지지합니다'라는 브랜드 메시지를 진정성 있게 전달하고 있다.

이번 소셜아이어워드 2021 평가위원들은 씰리침대 인스타그램에 대해 "브랜드나 제품 정보를 시의성 있게 전달하고 있어 구매를 고려 중인 고객이라면 꼭 팔로우 해야 하는 채널로 인식된다", "다양한 주제의 참여하기 쉽고 흥미로운 이벤트가 눈길을 끈다" 등의 평을 남겼다.

노인종 씰리코리아 마케팅 팀장은 "진정성 있는 브랜드 메시지를 전달하고 MZ세대에 더욱 가깝게 다가가기 위하여 SNS 채널을 적극적으로 운영하고 있다"면서 "인스타그램 외 페이스북, 블로그, 카카오톡 채널을 통해서도 고객과 활발하게 소통하고 있다"고 말했다.

