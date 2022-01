[아시아경제 박지환 기자] 삼현철강 삼현철강 017480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,880 전일대비 370 등락률 +6.72% 거래량 2,234,829 전일가 5,510 2022.01.25 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일또 맞췄어요! 18년 만에 찾아온 'ㅇㅇㅇ' 황금주! 내일 시초가 무조건 공략하세요"빠른 종목 대응이 필요할 때" 섹터별 상승 예측 종목은? close 은 보통주당 200원의 현금배당을 결정했다고 25일 공시했다.

이번 배당의 총액은 31억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr