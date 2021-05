[아시아경제 유현석 기자] 푸른기술 푸른기술 094940 | 코스닥 증권정보 현재가 12,750 전일대비 450 등락률 +3.66% 거래량 548,634 전일가 12,300 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 푸른기술, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승세에 5.16% ↑푸른기술, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 7.59% ↑푸른기술, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 6.64% ↑ close 은 PULOON SECURITY TECH (SHANGHAI) CO.,LTD와 9억원 규모의 심천 지하철16호선 1기 스윙도어 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 3.84%에 해당하는 규모며 기간은 오는 2022년 12월30일까지다.

