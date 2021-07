살인범 자해 막겠다고 유치장 들어간 경찰관…제주경찰 직협 "책임자 문책해야"

제주 경찰관서 전 직협 성명서

"우리는 누구 믿고 근무해야 하나"

[아시아경제 이관주 기자] 제주 중학생 살해 사건의 피의자가 유치장에서 자해 소동을 벌인 것과 관련, 현장 경찰관에게 유치장에 들어가 근무하라는 지시가 내려진 데 대해 제주경찰 직장협의회(직협)가 책임자 문책과 재발방지 대책 마련을 요구하고 나섰다.

26일 경찰에 따르면 제주경찰청·제주동부경찰서·제주서부경찰서·서귀포경찰서 직협은 경찰 내부망에 올린 공동 성명서를 통해 "살인 피의자의 자해를 방지하겠다고 경찰관이 살인 피의자와 함께 감금되는 유례없는 사건이 발생했다"고 규탄했다.

이들은 "지휘부에 묻겠다"며 "경찰관이 철청 안에서 피의자를 감시하는 것이 유일한 방법인가, 이러한 조치가 상식적으로 이해가 간다고 생각하나, 직원이 수갑과 같은 자해를 방지하는 도구인가, 우리는 누구를 믿고 근무를 해야 하나"고 목소리를 높였다.

그러면서 "경찰관의 인권을 무시한 동부경찰서장은 해당 직원에게 진정성 있게 사과하고 심리치유 등 특단의 조치를 마련하라"면서 "제주경찰청장은 이번 사건이 발생한 경위에 대해 명백히 조사해 전 직원에게 신속히 공개하라"고 촉구했다. 아울러 잘못된 부분에 대한 엄중 문책과 지휘부 인권의식 강화 등 재발방지 대책 마련도 요구했다.

지난 22일 오후 1시 36분께 과거 동거녀의 중학생 아들을 살해한 혐의(살인)로 제주동부경찰서 유치장에 입감된 백모(48)씨가 자해했다. 백씨는 스스로 화장실 출입문 모서리에 머리를 부딪쳐 피를 흘렸고, 즉시 보호관에 의해 제지돼 병원에서 치료를 받고 재수감됐다.

이후 제주동부경찰서장과 과·계장 등은 대책회의를 열고 백씨가 또다시 자해할 수 있다고 판단, 소속 경찰관들에게 교대로 유치장 내에서 백씨를 집중 관리하도록 지시했다. 이에 사건 당일 오후 8시부터 이튿날인 23일 오전 9시까지 1명당 3시간씩 백씨가 수감된 유치장에 경찰관들이 들어가 근무를 했다.

그러나 이를 두고 일선 경찰관들의 반발이 이어지고 있다. 더구나 유치장 근무 경력이 없는 수사과 수사요원이 배치되고, 비무장 상태로 유치장에 들어갔다는 주장이 나오며 '명백한 인권침해'라는 규탄이 쏟아졌다. 한 경찰관은 경찰 내부망에 글을 올려 "직원은 양반자세로 앉아서 지켜보고, 살인 피의자는 누워서 편히 잠을 잤다고 한다"며 "유치장 근무를 해보지 않은 직원들이 유치장 안에 들어가 사고를 대비할 수 있을까도 의문"이라고 지적했다.

이와 관련, 경찰직협민주협의회(경민협)는 입장문을 내고 "이번 사건이 서장과 참모들의 충분한 대책 회의를 통해 결행됐다는 점에서 우려가 크다"며 "경찰청은 제주동부서의 조치가 적절했는지 살펴 과오가 발견되면 전원 문책하고 실정법 위반 시에는 형사고발해야 한다"고 비판했다. 전국경찰직협연대도 "이를 지시한 책임자에 대한 명백한 조치가 있어야 한다"며 "책임자를 즉시 교체하고 하위직 현장경찰관 인권을 보호하라"고 촉구했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr