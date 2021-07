산업부, 산하 공공기관 사이버보안 대응태세 점검

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 26일 박진규 차관 주재로 40개 산하 공공기관의 사이버보안 총괄 책임자들이 참석한 가운데 사이버보안 대응 태세 점검을 위한 화상회의를 개최했다.

이번 회의는 최근 국내외에서 랜섬웨어 등 사이버공격이 계속 발생함에 따라 산업부 소관 공공기관과 사이버위협 동향을 공유하고, 기관별 사이버보안 대응 태세를 점검하기 위해 마련됐다.

박 차관은 "최근 해외 에너지 인프라를 인질로 삼거나 국내 핵심기술을 탈취하려는 등의 사이버공격이 지속해서 발생하고 있다"며 "국가기반시설에 대한 사이버공격은 경제적 피해는 물론 사회 혼란과 국가안보에 위협을 초래할 수 있다"고 우려했다. 이어 "원전·전력·가스 등 에너지 핵심 기반시설을 관리하는 기관은 단 한 번의 해킹사고로도 국민들의 생활에 막대한 불편을 초래할 수 있다는 경각심을 갖고 사이버보안에 전력을 기울여달라"고 당부했다.

아울러 박 차관은 코로나19 확산 방지와 여름철 전력수요 절감을 위해 방역수칙을 철저히 준수하고 여름철 휴가 분산을 적극적으로 실시해달라고 요청했다.

박 차관은 회의에 앞서 산업부 소관 공공기관의 사이버보안을 총괄하는 '산업통상자원 사이버안전센터'를 방문해 VPN 관제 상황을 점검하고, 관계자들에게 사이버위협에 선제적으로 대응해 달라고 당부했다.

