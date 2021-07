■홍매리씨 별세, 주낙영(경주시장)·병대·낙형씨 모친상 = 25알 오전 9시 경주 동국대학교병원 장례식장 특2호실, 발인 27일 오전, 장지 국립영천호국원.(054) 330-0850

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr