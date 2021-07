[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 26일부터 다음달 1일까지 ‘스타일 위크’를 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 행사에서는 가을·겨울 재고 의류를 포함한 명품과 뷰티 제품을 최대 70% 할인된 가격에 선보이며, 여름 신상품도 최대 80% 할인된 가격 저렴하게 판매한다.

롯데온은 매일 최대 10장의 패션 및 명품 전용 최대 20% 할인 쿠폰을 발급한다. 또한 브랜드 별로 최대 20% 추가 할인 혜택도 제공해 고객이 받을 수 있는 할인 혜택을 늘렸다.

롯데온 관계자는 “스타일 위크에서는 이번 여름 신상품 및 지난 가을·겨울 이월 상품을 최대 80% 할인 판매한다”며 “여름 의류부터 코트, 패딩 등 역시즌 상품과 명품까지 다양한 행사 상품을 준비했다”고 말했다.

