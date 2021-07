SK, 민간기업 최초 '탄소감축인증센터' 신설…넷제로 경영 가속화

[아시아경제 김혜원 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 275,500 전일대비 2,000 등락률 -0.72% 거래량 82,276 전일가 277,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 SK㈜, 역대 최대 중간배당…파이낸셜스토리 결실 주주와 나눈다SK, 주당 1500원 중간배당 역대 최대 규모"주행거리 40% 늘린 배터리, 2025년 상용화 가능" close 그룹이 국내 민간기업 최초로 탄소감축 방법과 탄소 감축량을 인증하는 전문 조직을 신설해 넷제로(Net Zero) 실행력 강화에 나섰다.

SK그룹은 SK탄소감축인증센터(이하 인증센터)를 최근 신설해 지난 23일부터 본격 활동에 들어갔다고 25일 밝혔다. 인증센터는 그룹 최고 경영협의기구인 SK수펙스추구협의회 내에 올해 신설한 환경사업위원회(위원장 김준 SK이노베이션 총괄사장) 산하에 설치됐다.

인증센터는 SK가 독자 개발한 SK탄소감축 인증표준 등을 활용해 그룹 차원의 넷제로 등 친환경 경영을 체계적으로 지원하는 공유 인프라 기능을 하게 된다. 이 표준은 SK 관계사의 제품, 서비스를 통해 탄소를 절감하는 방법과 감축 성과를 평가 및 인증하는 시스템이다. 이 분야 글로벌 표준으로 평가되는 국제연합(UN) CDM과 미국의 대표적 민간 인증기관인 베라(VERRA) 시스템을 벤치마킹해 만들었다. 탄소감축 노력과 성과를 계량화해 객관적으로 평가하는 시스템을 도입한 것이다.

앞서 SK 최고경영자(CEO)들은 지난 6월 그룹 확대경영회의에서 기후위기 극복 등을 위해 글로벌 탄소중립 목표 시점인 2050년보다 앞서 온실가스 순배출 제로를 달성한다는 넷제로 선언을 공동 결의했다. 당시 최태원 SK그룹 회장은 "넷제로는 하느냐 마느냐의 문제가 아니라 경쟁력의 문제로서 남들보다 더 빨리 움직여야 한다"며 넷제로의 빠른 추진을 당부했다.

앞으로 인증센터는 SK 관계사가 제시한 탄소감축 방법론과 감축량을 ▲실제성(전체 배출원을 확인했는지 여부) ▲추가성(탄소감축을 위한 추가 노력 여부) ▲지속성(감축 효과의 지속성 여부) 등을 기준으로 평가할 계획이다.

예를 들어, 자동차 연비를 개선해 연료 사용량을 줄이는 SK루브리컨츠의 저점도 고급 윤활유를 사용했을 때 감축한 탄소량을 검증해 감축성과와 방법론을 인증하는 방식이다.

인증센터는 연말까지 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 263,000 전일대비 2,500 등락률 +0.96% 거래량 268,941 전일가 260,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 SK이노 환경과학기술원장, 국제학술대회서 '탄소감축' 혁신기술 소개SK이노 노사, 역대 최단 시간·최고 찬성율로 단협 타결SK이노, 1조5000억 투자…2030년 탄소 배출 절반으로 close 의 전기차 배터리, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 1,747,651 전일가 119,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 '마지막 관문' 中 인텔 낸드 인수 승인 기다리는 SK하이닉스 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어 close 의 저전력 반도체, SK루브리컨츠 친환경 윤활유 등 10건 이상의 탄소감축 방법론을 최종 심의 및 인증할 계획이다.

인증 신뢰도와 객관성을 높이기 위해 회계법인, 컨설팅 업체 등이 참여하는 제3자 사전 검증을 의무화했다. 또한 인증 심의를 맡는 인증위원 6명 중 50%를 외부 전문가로 채웠다.

SK 관계자는 "외국 민간업체를 통해 이뤄지는 탄소감축 평가는 절차가 복잡해 인증까지 평균 1년 6개월가량 소요되는 반면 SK 인증센터는 그 기간을 6개월 내외로 대폭 단축할 수 있다"며 "인증센터를 통해 더 많은 탄소배출원을 찾아내거나 크레디트(Credit) 시장 등 환경사업 역량을 고도화할 수 있는 효과도 기대된다"고 말했다.

SK는 향후 관계사가 창출한 탄소감축 성과를 데이터베이스화해 다양한 이해관계자들과 공유하는 방식으로 그린경영의 선순환 구조를 만들어 나갈 방침이다.

SK 환경사업위원회 그린 패러티(Green Parity) 소위원장인 조경목 SK에너지 사장은 "민간기업 최초의 인증센터인 만큼 외부 평가기관과 투자자의 신뢰를 받을 수 있도록 각별한 노력을 기울일 계획"이라며 "중장기적으로 다양한 플레이어들이 참여해 자발적 탄소시장 생태계를 선도하는 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr