[경제전망]한은, 2분기 성장률 발표…세법 개정안도 공개

[세종=아시아경제 권해영 기자] 이번주에는 2분기 국내총생산(GDP) 성장률이 발표된다. 내년부터 적용될 세법 개정안도 공개된다.

한국은행은 오는 27일 2분기 실질 GDP 속보치를 공개한다. 올해 우리나라 경제의 4% 성장 가능성을 가늠하는 경제지표이자 한은의 기준금리 인상 시점에도 중요한 영향을 미칠 전망이다.

분기별 성장률은 코로나19 발생 이후 지난해 1분기(-1.3%), 2분기(-3.2%) 두 분기 연속 마이너스를 기록한 후 3분기(2.1%), 4분기(1.2%)에 이어 올해 1분기(1.7%)까지 세 분기 연속 플러스를 기록했다. 한은은 지난 5월 올해 성장률 전망치를 3.0%에서 4.0%로 상향했는데, 2~4분기까지 분기별 성장률이 0.6%대 후반이면 연간 성장률 4% 달성이 가능하다.

기획재정부는 26일 '2021년 세법 개정안'을 발표한다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 19일 확대간부회의에서 반도체 등 주요 핵심전략기술에 대한 세제지원, 중소기업 결손금 소급공제 허용기간 확대 등을 예고했다.

정부는 반도체, 배터리, 백신 등 3대 분야를 국가 경제 안보 차원에서 중요한 '국가전략기술'로 지정하고, 세제 및 자금 지원을 대폭 확대하기로 했다. 중소기업 결손금 소득공제는 중소기업의 현금 흐름 개선을 위해 결손금 소급공제 허용 기간을 확대하는 내용이다.

통계청은 30일 '6월 산업활동동향'을 발표한다. 6월은 코로나19 4차 확산 직전이었던 만큼 경기 개선 흐름이 이어졌을 걸로 예상된다.

