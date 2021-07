LG전자 직원들이 경남 창원시에 있는 에어컨 생산라인에서 2021년형 신제품인 휘센 타워 에어컨을 분주하게 생산하고 있다. 7월 들어 전국적으로 폭염이 이어지면서 휘센 에어컨 판매가 크게 늘었다. 생산라인도 풀가동 중이다.

