김원진 유도 60㎏급 동메달 결정전 진출

루훔 치흐비미아니에 한판승

유도 60㎏급의 김원진(안산시청)이 동메달 결정전에 진출했다. 24일 일본 도쿄 지요다구 일본무도관에서 열린 2020 도쿄올림픽 유도 남자 60㎏급 패자부활전 1라운드에서 루훔 치흐비미아니(조지아)를 골든스코어(연장전) 승부 끝에 한판승으로 제압했다. 연장전 4분 1초에 업어치기에 성공했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr