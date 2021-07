[포토]이동진 도봉구청장, 서울시구청장協 감사패 받아

[서울시 자치구 포토 뉴스]광진구, 건국대, 세종대, 장로회신대 등 3개 대학과 긴급 방역대책 간담회 개최...양천구 보건소 의료진에 아이스조끼·머플러 기부한 큰나무 한의원



[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장이 23일 열린 제162차 서울시구청장협의회 정기회의에서 협의회로부터 민선 7기 3차년도 협의회장으로서 지난 1년간의 노고에 대한 감사패를 받았다.

이동진 도봉구청장은 그간 박원순 시장의 궐위와 코로나19라는 초유의 상황 속에서도 ▲협의회 사무국 설치·운영 ▲공공와이파이 추진 ▲서울중고교 신입생 입학준비금 지원 ▲중대재해처벌법 후속 입법과 아동학대방지 대책마련 촉구 ▲시-구 협력형 민생대책 재난지원금 마련 ▲탈탄소 ESG 금고 지정 등을 수행, 시정 파트너로서 협의회를 이끌어왔다.

구 관계자에 따르면 향후 이동진 구청장은 남은 민선7기 임기 동안 서울아레나 착공, 창동 신경제중심지 조성 등 도봉구의 현안 업무에 집중하는 한편, 자치분권지방정부협의회장, 한국인권도시협의회장으로의 역할도 충실히 수행해 나간다는 입장이다.

이동진 도봉구청장은 “협의회장직의 자리가 많이 무겁기도 했으나, 여러 청장님들 덕분에 대과(大過)없이 임기를 마칠 수 있었다. 지난 1년은 저에게는 도봉구라는 지역적인 한계를 넘어 귀한 경험을 할 수 있었던 큰 영광의 시간이었다. 새로이 선출되신 이성 협의회장님과 더불어 민선7기 서울시구청장협의회가 훌륭히 마무리될 수 있도록 저도 함께하겠다”고 소감을 전했다.

광진구, 건국대, 세종대, 장로회신대 등 3개 대학과 긴급 방역대책 간담회 개최

광진구(구청장 김선갑)가 23일 구청장실에서 코로나 확산 차단을 위해 지역내 대학교 긴급 방역대책회의를 개최했다.

이번 대책회의에는 구청장과 건국대, 세종대, 장로회신학대 등 3개 대학 총장이 참여, 최근 코로나 감염패턴 분석 결과를 공유하는 시간을 가졌다.

또, 코로나19 선제검사와 백신 예방 접종의 중요성을 강조하는 등 공동대응 방안을 논의했다.

이 날 회의에서 대학교 측에서는 2학기 개강을 맞아 캠퍼스 내 소독을 위한 방역물품 지원과 출입자 발열체크를 위한 인력 지원 등을 요청했다.

구는 의견을 적극 반영, 가능한 사안에 대해 해당부서와 검토 및 논의하기로 했다.

이와 함께 구와 각 대학은 코로나 확산 예방과 원활한 학사운영을 위해 지속적으로 긴밀한 협력체계를 유지하기로 했다.

김선갑 광진구청장은 “광진구와 지역내 3개 대학은 코로나 발생 초기부터 협력체계를 구축, 지역 방역에 지속적으로 힘써왔다”며 “앞으로도 대학 측과 긴밀히 협조, 촘촘한 방역체계를 지켜나가겠다”고 말했다.

이에 앞서 구는 지난해 코로나 발생 초기, 전국 최초로 지역내 대학교 중국인 유학생을 대상으로 2차 검진 및 찾아가는 방문검진을 실시, 유학생 대응 전담팀을 구성, 각 대학교와 공동대응 체계를 구축해 왔다.

유동균 마포구청장, 김두관 국회의원과 함께 마포예방접종센터 현장 방문

김두관 국회의원과 유동균 마포구청장은 23일 마포예방접종센터(마포구민체육센터)를 현장방문했다.

김두관 국회의원은 현장을 방문, 마포구 예방접종현황에 대해 설명을 받고, 마포예방접종센터를 둘러본 후 구민들에게 애로사항 청취하는 시간을 가졌다.

양천구 보건소 의료진에 아이스조끼·머플러 기부한 큰나무 한의원

양천구(구청장 김수영)은 23일 오전 큰나무한의원(원장 최윤용)으로부터 아이스조끼·머플러 100세트(200만 원 상당)를 지원받았다고 밝혔다.

큰나무한의원은 코로나19가 시작된 2020년 초기부터 지역사회와 방역 관계자들을 위해 KF94 마스크 등 방역 용품과 매월 저소득 청소년들을 위한 결연후원 등 활발한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

구는 아이스조끼와 머플러 보급을 통해 폭염으로 어려움을 겪고 있는 보건소 의료진을 격려할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr