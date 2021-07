[아시아경제 이정윤 기자] 서울 광진경찰서는 휴가철 음주사고 예방을 위해 일제 단속에 나선다고 23일 밝혔다.

광진서는 이날부터 광진구 내 주요 먹자골목 주변 도로에서 동시다발적인 집중 음주단속을 실시하고 약 20~30분 단위로 단속하고 이동하는 '스폿이동식 단속'을 병행해 나갈 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr