생애 첫 올림픽 무대 오른 조정 정혜정, 패자전서 부활 노린다

[아시아경제 최동현 기자] 한국 조정 여자 국가대표 정혜정(24·군산시청)이 생애 첫 올림픽 무대에서 선전했지만 쿼터파이널 진출권 획득엔 실패했다.

정혜정은 23일 일본 도쿄 우미노모리 수상경기장에서 열린 도쿄올림픽 조정 여자싱글스컬 예선에서 8분12초15를 기록, 6조 5명의 선수 중 최하위로 골인했다.

조별 상위 3명에게 주어지는 쿼터파이널 직행권 획득에 실패한 정혜정은 24일 같은 장소에서 열리는 패자전 2조 경기를 치를 예정이다. 조 2위까지 쿼터파이널에 추가로 입성할 수 있다.

이번 올림픽에 출전한 한국 유일의 조정 선수인 정혜정은 이날 2번 레인에서 출발했다. 500m 지점을 1분55초89의 기록으로 통과해 가장 뒤로 처졌다. 이후에도 2000m 결승선에 이르기까지 순위를 뒤집지는 못했다.

조 1위를 차지한 뉴질랜드의 트위그 엠마(7분35초22)와는 36초 93이나 차이가 났다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr