[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 오는 25일 오후 청와대에서 '코로나19 중앙재난안전대책본부 회의'를 주재한다.

청와대는 "문 대통령은 고강도 방역 조치 연장 결정 이후 범국가적 방역 대응 태세를 점검하는 한편, 코로나19가 수도권 뿐 아니라 전국적으로 확산되고 있는 상황에서 지자체의 방역 상황을 점검하고 독려하기 위해 직접 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하기로 했다"고 밝혔다.

회의는 국무총리와 중앙부처 장관, 질병관리청장, 17개 시·도지사 등이 참석하는 이번 회의는 청와대, 정부 서울청사, 세종청사, 지자체를 화상으로 연결해 진행된다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr