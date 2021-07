[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 이시영이 운동으로 다져진 탄탄한 몸매를 자랑했다.

그는 22일 자신의 인스타그램에 광고라는 해시태그와 함께 리조트 수영장을 배경으로 휴가를 만끽하는 수영복 패션을 선보였다.

이시영은 2017년 외식사업가 조승현 대표와 결혼했으며 슬하에 4살된 아들 정윤 군을 두고 있다.

이시영은 지난해 공개된 넷플릭스 오리지널 시리즈 '스위트홈'에서 서이경 역을 맡아 큰 사랑을 받은 바 있으며, 미국 CBS에서 시즌7까지 방영한 인기 드라마 '멘탈리스트'의 한국 리메이크 작품에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr