카카오모빌리티, '택시기사 프로멤버십' 업그레이드…서비스·제휴 확대

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오모빌리티는 '카카오 T 택시기사 프로멤버십(이하 프로멤버십)'의 업그레이드 버전을 출시했다고 23일 밝혔다. 프로멤버십은 택시 기사를 대상으로 한 월 9만9000원의 유료 부가 옵션 상품으로 택시 운영 효율 개선을 위해 지난 3월 도입됐다.

이번 업그레이드 버전은 현장에서 보다 효율적으로 활용될 수 있도록 서비스 기능을 개선하고 추가적인 혜택을 대거 보강했다.

우선 택시 기사에게 특화된 제휴 프로그램을 제공한다. 기아 니로 EV 전기차 택시 트림 구매 시 50만원 구매 혜택을 제공하고, 프로멤버십 프로그램을 통해 스마트폰 기기변경 시 최대 35만 포인트를 지급한다. 스마트폰 포인트 혜택은 프로멤버십 3개월 이상 유지 시 적용된다.

택시 운행 시 필요한 소모품 할인 혜택도 마련했다. 금호타이어의 택시 전용 타이어를 제휴 할인가로 구매 가능하고 차량 매트, 핸드폰 고속 무선충전기 등 자동차 용품을 온라인 최저가로 구매할 수 있도록 할인 혜택을 제공한다.

기사들의 안전을 위한 안심보험도 제공된다. 안심보험은 운행 중 발생할 수 있는 폭행, 상해 등의 피해 발생 시 보상비, 수술비, 치료비 등을 지급해 프로멤버십 기사들이 안전한 근무 환경에서 운행에 집중할 수 있도록 돕는다. 이 혜택은 다음달부터 도입될 예정이다.

서비스 기능에도 변화를 줬다. 승객 리뷰 데이터를 통해 서비스 장점과 개선점을 확인하고 기사 스스로 서비스 품질을 관리할 수 있으며 출근일수, 운행완료일수 등 운행 관련 데이터도 모니터링할 수 있게 된다.

택시 기사가 원하는 목적지의 콜을 빠르게 확인하는 '목적지 부스터' 기능도 변경된다. 전국 각 지역의 행정 단위 규모와 택시 이용량이 상이한 것을 감안, 프로멤버십 기사에게만 수요가 편중되지 않도록 이동 데이터를 분석해 구 또는 읍·면·동 단위로 목적지 설정이 가능하다. 또 개인화 추천 모델을 기반으로 한 기사 선호 지역, 기사 위치 기준으로 배차가 가장 빠른 지역, 수요가 많은 지역, 차고지 등의 목적지 추천 리스트를 제공해 택시 매칭이 보다 효율적으로 이뤄질 수 있도록 했다.

다만 이번 프로멤버십 업그레이드로 앞으로 승객에게 낮은 평점을 받은 카카오 택시 기사가 배차 혜택을 받지 못하게 될 가능성이 커졌다.

새 약관에는 기사 평점이 회사가 별도 공지한 멤버십 가입 기준 평점보다 낮은 경우 '프로 멤버십' 가입을 승낙하지 않거나 해지할 수 있도록 한다는 내용이 담겼다. 그동안 평점이 택시를 부를 때 단순히 참고용이었다면, 앞으로는 카카오가 평점을 근거로 가입 택시를 관리할 수 있게 된 셈이다.

현재 업계에선 앞으로 카카오가 평점으로 기사를 관리하기 시작하면 종속이 더욱 심화할 것이란 우려가 나온다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr