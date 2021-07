문화도시 목포서 지역예술인들 전시회 ‘목포예인展’ 오픈

오는 29일까지 목포문화예술회관서

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 예비문화도시 전남 목포서 지역예술인들의 모임전인 ‘제 2회 2021목포예인展’이 23일 개최됐다.

‘기억, 시간의 흐름을 그리다’는 주제로 열리는 이번 전시회는 인간의 삶과 계절의 흐름으로 남겨지고 기억되는 소중함과 당연히 주어지는 사랑들의 대한 존귀함을 담아내고 있다.

‘목포예인’은 강봉오, 김용현, 노향랑, 문영화, 박선미, 서채영, 임부식, 임재홍, 채호산, 최형철 등 지역 작가들로 구성된 소규모 예술그룹이다.

특히 예인전은 그간 예인작가들의 작품적 활동을 전시하는 자리이면서도 코로나19로 대면하지 못하는 지역예술의 도태된 상황을 극복하기 위한 자발적 전시라는 점에서 그 의미와 가치를 높게 사고 있다.

참가 작품 중 ‘너에게로 가는길(서채영 작가)’은 고향 들녘으로 돌아가는 작은 코끼리의 모습을 담아내면서 그리움과 이상적 갈등을 적절히 묘사하고 있다.

특히 이번 전시회는 세월의 흐름속 작가들의 내면적인 묘사를 화풍에 그려내면서 각기 다른 색채의 기법들을 감상할 수 있다.

참가한 작가들은 “예인의 작가들로서 세상을 구하고 평화를 어찌하지는 못하지만 세상 모든이의 가슴에 감동은 지켜주고 싶다”며 “최강의 팀워크를 자랑하는 예인벤져스들의 아름다운 활약을 기대해 달라”고 강조했다.

전시회는 29일까지 목포문화예술회관 특별전시관서 열린다.

