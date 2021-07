청해부대 감사 ‘면피용 셀프감사’ 우려

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국방부가 청해부대 코로나19 집단감염 사태에 대한 감사에 착수했지만 감염경로나 책임소재 등을 제대로 규명할지에 대해선 의문의 목소리가 많다. 특히 이번 사태에 가장 큰 책임을 진 국방부의 ‘셀프 감사’라는 점에서 면피용 감사로 흐를 가능성도 제기된다.

23일 국방부에 따르면 감사관실은 전날부터 국방부 조사본부 조사관 2명을 포함한 감사관 등 10명을 투입해 각종 의혹을 살펴보고 관련 기관이 적절하게 대응했는지 규명하고 있다. 감사 대상은 작전지휘와 부대 관리 책임을 맡는 합동참모본부, 해군 작전사령부, 해군본부, 국군의무사령부, 국방부 관련 부서 등이다.

하지만 조사관·감사관 명단에 감염병 전문가는 1명도 포함되지 않았다. 감염병에 대한 전문지식이 없는 이들이 증상 발현 양태나 시기에 따른 대처가 합리적이었는지 판단하기에는 역부족이란 것이다.

감염경로는 아예 밝혀내지 못할 것으로 보인다. 감염경로가 파악돼야 대비 소홀 등 책임 소재도 가릴 수 있다. 청해부대 34진 문무대왕함은 지난달 28일부터 7월 1일까지 3박 4일간 아프리카 해역 인접국에 기항했다. 군수품 적재를 위한 것이었다. 이때 승조원 10여 명이 육상으로 내려와 보급품 접수와 방역 작업을 했다. 군수품 적재 작업이 종료된 다음날인 2일 승조원 1명이 최초로 감기 증상을 호소했다. 군은 최초 감염원을 파악하기 위해 지난 18일 역학조사관 한 명을 파견했다. 그러나 현지 당국에서 협조를 거부하면서 아무런 조사도 실시하지 못했다.

군 내부에서는 국방부·합동참모본부·해군 등 관련 기관끼리 책임 떠넘기기에 급급해하고 있다는 비판도 나온다. 특히 백신을 접종받지 않고 파병된 청해부대 34진에 대해 뒤늦게라도 백신을 맞혔어야 하지 않냐는 비판이 거세다. 이에 대한 책임 소재는 국방부 보건정책과와 국제평화협력과, 합동참모본부 해외파병과, 해군 등으로 산재돼 있다. 그러나 각 기관은 추가접종 계획에 대해 서로 다른 입장을 내놓고 있는 것으로 알려졌다.

