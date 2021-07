유네스코, 日 군함도 역사왜곡 비판 결의…"한인 징용관련 설명 부족"

[아시아경제 이지은 기자] 유네스코가 세계유산으로 등재된 일본 군함도에 한국인들의 강제노역과 관련된 설명이 부족하다며 유감을 표명하는 결의를 채택했다.

외교부에 따르면 유네스코 세계유산위원회는 22일(현지시간) 일본 근대산업시설 세계유산 등재 후속조치 불이행에 대해 강한 유감을 표명하고, 충실한 이행을 촉구하는 결정문을 컨센서스로 채택했다.

이번 회의에서 채택된 결정문은 지난 12일 세계유산센터 홈페이지에 공개된 결정문안과 동일하다.

유네스코 측은 일본이 한국인 징용 사실의 설명 등 유네스코의 결정안을 충실히 이행하지 않은 데 대해 강하게 유감을 표명했다.

또 ▲각 시설의 전체역사 해석전략 ▲한국인 등 강제노역 이해 조치 ▲희생자 추모 조치 ▲국제 모범 사례 ▲당사자간 대화 등 5가지 사항을 포함한 공동조사단 보고서의 결정을 이행토록 촉구했다.

앞서 유네스코 조사단은 7∼9일 도쿄 산업유산정보센터 시찰 후 작성한 보고서에서 한국인 등의 강제 노역 조치에 대한 자세한 설명이 필요하다고 지적한 바 있다.

유네스코 세계유산위원회 측은 오는 2023년 제46차 세계유산위원회에서 검토하기 위해 업데이트된 이행경과보고서를 2022년 12월 1일까지 제출하도록 요청했다.

이번 세계유산위원회는 16일부터 31일간 온라인으로 진행 중이며, 21개 세계유산위원국 대표단 등 1300여명이 참석했다. 옵서버 지위인 우리나라는 김동기 주유네스코대사를 수석대표로 외교부, 문화재청 대표단 및 민간 전문가들이 참석했다.

