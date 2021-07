[아시아경제 정동훈 기자]경찰이 환매 중단이 된 디스커버리 펀드의 판매사 중 하나였던 하나은행을 압수수색했다.

23일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 전날(22일) 오전 서울 중구 하나은행 본사를 압수 수색해 디스커버리 자산운용 펀드 판매 관련 자료 들을 확보했다.

하나은행 등 시중 은행들은 2017∼2019년 디스커버리 자산운용의 펀드 상품을 판매했다. 자산운용사의 불완전 판매와 부실 운용 등 문제가 드러나며 수천억원대의 환매 중단 사태가 발생했다.

디스커버리자산운용은 장하성 중국 대사의 동생인 장하원씨가 설립한 회사다. 장씨는 2005∼2008년 하나금융경영연구소 소장을 거쳐 2016년 디스커버리자산운용을 설립했다.

경찰 관계자는 "압수수색은 운용사인 디스커버리 자산운용의 범죄 혐의에 대한 자료 확보를 위해 이뤄진 것"이라고 밝혔다.

