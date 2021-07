[아시아경제 장효원 기자] 행인 3명을 숨지게 한 탁송 차량 운전사가 구속됐다.

전남 여수경찰서는 22일 탁송 차량을 운전하다 행인들을 치어 3명을 숨지게 한 혐의(도로교통법 위반 등)로 차량 운전사 A(41)씨를 구속했다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 20일 오전 8시56분쯤 여수시 서교동 한재사거리에서 5.3톤 탁송 트럭을 운전하던 중 횡단보도를 건너던 행인들을 덮쳐 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

이 사고로 공공근로에 나선 노인 등 3명이 숨지고 16명이 중경상을 입었다.

경찰은 A씨가 차량을 불법으로 개조했다는 진술을 확보하고 과적했는지 여부도 추가로 조사할 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr