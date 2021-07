NH투자증권, 2분기 순이익 2704억 "사상 최대 실적"

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권은 올해 2분기 연결기준 잠정 실적이 매출 2조899억원, 영업이익 3929억원으로 집계됐다고 22일 공시했다. 지난해 동기 대비 각각 5.7%, 32.6% 늘어난 규모다. 당기순이익은 2704억원을 올렸다. 전 분기(2574억원) 대비 5.1%, 전년 동기(2305억원) 대비 17.3% 증가하며 사상 최대 기록을 세웠다.

NH투자증권에 따르면 2분기에는 운용사업부문에서 단기금리 상승에 따른 불안정한 시장 상황 속에서 보수적 운용 전략과 보유자산의 평가이익 발생 등이 실적을 견인했다.

자산관리(WM) 부문은 시장 거래대금 감소에도 불구하고 디지털 채널 고객자산 확대 및 금융상품판매 수익 성장으로 실적 증대에 기여했다.

투자은행(IB) 부문은 주요 딜이었던 하이브 유상증자, 엔에이치스팩19호 기업공개(IPO)를 수행하며 실적을 올렸다. 또 1분기에 진행됐던 지오영 리파이낸싱, 금호리조트 매각자문 등의 딜로 인한 수수료수익이 발생하며 견조한 IB 수익을 창출했다.

회사 관계자는 "2분기 잠정실적은 영업이익과 순이익 모두 지난 1분기에 이어 분기 최대 실적을 달성하면서 호실적을 기록했다"며 "지난 1분기 이어 2분기 역시 분기 최대 실적을 기록하면서 반기 실적 역시 최대를 기록했다. WM, IB부문 모두 견조한 실적을 이어가 의미가 크다"고 설명했다.

이어 "NH농협금융그룹과의 시너지, 디지털 비즈니스의 선제적인 집중을 바탕으로 업계를 선도할 계획"이라며 "안정적이고 균형 잡힌 사업 포트폴리오를 유지하는 데 집중할 것"이라고 덧붙였다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr