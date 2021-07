[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] '드루킹 댓글 조작'으로 징역 2년을 선고받은 김경수 전 경남지사가 오는 26일 오후 1시 창원교도소로 입감된다.

22일 경남도에 따르면 인수인계 및 개인 신변 정리, 건강상 이유 등으로 출석 연기를 요청한 것으로 확인됐다.

검찰은 김 전 지사 측 서류를 검토하고, 복합적인 사유를 고려해 출석 일시를 오는 26일로 조율한 것으로 알려졌다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr