[아시아경제 윤동주 기자] 최근 국민의힘에 입당한 최재형 전 감사원장이 22일 국회 의원회관을 방문, 태영호 의원과 인사를 나누고 있다. 최 전 원장은 이날 의원회관 9층에 입주한 국민의힘 의원 사무실을 방문했다. 특히 태영호 의원과는 북한 인권문제 등에 대해 논의를 나눴다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr