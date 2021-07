[아시아경제 윤동주 기자] 대선출마를 선언한 윤석열 전 검찰총장이 22일 서울시 구로구 서울 간호사 협회를 방문, 간호사들과 간담회를 갖고 있다.

윤 전 총장은 이자리에서 방역 최전선에 있는 의료진들을 만나 고충을 듣고 처우 개선 방안 등을 논의했다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr