"여성청소년 생리용품 구매권 신청하세요" 月 1만1500원 지급

수급자·차상위·한부모가족 청소년에 지원

국민행복카드에 생리용품 구매비용 포인트 지급

[아시아경제 한진주 기자] 여성가족부가 저소득층 여성청소년에게 매월 1만1500원씩 생리대 구매권을 지원한다.

22일 여가부는 생계·의료·주거·교육 급여 수급자와 법정차상위계층, 한부모가족지원법에 따른 지원대상자 중 만 11~18세(2003년~2010년 출생자) 여성청소년에게 생리대 구매권을 제공한다고 밝혔다.

월 지원금액은 지난해보다 5% 인상한 1만1500원이다. 구매권은 신청한 달부터 바로 지원된다. 국민행복카드에 생리대 구입이 가능한 바우처 포인트가 6개월분씩 지급된다. 한번에 전액 사용도 가능하다.

다만 신청 이전 기간까지 소급지원이 되지 않는다. 예를 들어 7월에 신청하면 올 연말까지 6개월분만 지급된다. 남은 잔액도 이월되지 않으므로 연내 모두 사용해야 한다.

청소년 본인이나 보호자(부모 등 주 양육자)가 청소년의 주소지 읍면동 주민센터를 방문하거나, 복지로 홈페이지나 모바일 앱에 접속해서 신청하면 된다. 한번 신청하면 자격에 변동이 없는 한 만 18세가 되는 해 연말까지 계속 지원을 받을 수 있다.

구매권을 이용하려면 신청 후 청소년 본인 또는 보호자 명의의 국민행복카드(국가바우처 통합카드)를 발급받아야 한다. 국민행복카드를 이미 보유한 경우 기존 카드를 이용하면 된다.

카드사별로 지정된 온오프라인 유통점에서 생리대를 구매하면 된다. 카드사별로 구매권을 쓸 수 있는 곳이 달라 사용이 가능한 매장인지 사전에 확인해야 한다.

신청·지원문의는 관할 읍면 사무소나 주민센터 청소년 소관부서로 하면 된다. 구매권 이용문의는 사회보장정보원 콜센터, 국민행복카드 발급은 각 금융기관 콜센터, 기타 사항은 청소년상담전화1388로 문의하면 된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr