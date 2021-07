[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료가 포도를 담은 신제품 ‘칠성사이다 포도’를 출시한다.

‘칠성사이다 포도’는 지난해 ‘칠성사이다’ 출시 70년을 기념해 선보인 새로운 맛의 ‘칠성사이다 복숭아, 청귤’에 이어 출시한 과즙 탄산음료다.

회사는 새로운 맛의 과즙 사이다를 선보이기 위해, 제품 개발 전에 실시한 소비자 조사 결과를 바탕으로, 선호도가 높았던 포도를 선택해 제품화하게 됐다.

‘칠성사이다 포도’는 국내산 포도 과즙에 오리지널 제품과 동일한 탄산감을 적용했다. 칠성사이다만의 맑고 깨끗한 브랜드 정체성을 전달하기 위해 내용물도 투명하게 담아냈다.

패키지도 기존 제품과 동일한 초록색 바탕과 로고 디자인을 적용했으며, 포도 이미지를 넣어 제품의 특징을 한눈에 알아볼 수 있다. 500mL 용량의 페트병 제품이다.

