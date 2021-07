[특징주]CJ제일제당이 인수한 천랩, 장초반 상한가

[아시아경제 박소연 기자] 천랩 천랩 311690 | 코스닥 증권정보 현재가 64,200 전일대비 14,800 등락률 +29.96% 거래량 403,040 전일가 49,400 2021.07.22 10:06 장중(20분지연) 관련기사 천랩, 732억원 유상증자…CJ제일제당에 제3자배정[e공시 눈에 띄네]코스닥-11일천랩, 본점소재지 서울 서초에서 강남으로 변경 close 이 장초반 상한가다.

천랩은 22일 오전 9시39분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 1만4800원(29.96%) 오른 6만4200원에 거래되고 있다.

전날 CJ제일제당은 천랩을 인수한다고 밝혔다. 인수 금액은 약 983억원으로, 천랩의 기존 주식과 유상증자를 통해 발행되는 신주를 합쳐 44%의 지분을 확보하게 된다.

천랩 시가총액은 2510억원, 코스닥 434위다. 상장주식수는 390만9848주다.

2009년 설립됐으며 마이크로바이옴 빅데이터 플랫폼을 통한 미생물 생명정보 분석서비스 및 마이크로바이옴 기반 헬스케어서비스를 주요사업으로 영위하고 있다.

정밀 분류 플랫폼을 이용해 미생물 유전체 생명정보 분석 플랫폼 및 솔루션과 마이크로바이옴 기반 맞춤형 헬스케어 서비스를 제공하고 있다.

마이크로바이옴(Microbiome)은 미생물(Microbe)과 생태계(Biome)를 합친 용어로, 사람의 몸 속에 존재하는 수십 조 개의 미생물과 그 유전자를 일컫는다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr